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Кадры освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков опубликовал Николай Козловский

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте опубликовал редкие кадры освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Глава города напомнил, что сегодня, 17 января, 79-я годовщина освобождения Великих Лук. Город отвоевывали жесточайшими уличными боями. Последний бой за укрепленную фашистскими солдатами крепость длился целые сутки, и только рано утром 16 января 43-го крепость пала.

«Только вдумайтесь в эти цифры: были убиты и ранены порядка 60 тысяч солдат и офицеров вермахта, гитлеровцы потеряли 60 самолётов, свыше 250 танков, 1000 военных машин», – сообщает Николай Козловский.

Фото из Instagram Николая Козловского

В результате военной операции город сильно пострадал. Большинство зданий было полностью разрушено, в остальных невозможно было жить. «Разрушая город и уничтожая жителей, враг был уверен, что Великие Луки никогда не поднимутся из пепла… Но он ошибался», – говорит глава города Николай Козловский.

Николай Козловский выразил благодарность ветеранам, защитникам города и страны: «Мы всегда будем благодарны героям, которые с оружием в руках отстояли свободу Великих Лук и всей страны».

Сегодня в городе проходят памятные мероприятия. Подробнее читайте здесь.

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