Морозы и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января

13:37, 17 января 2022, ПАИ

18 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдёт небольшой снег. Ночью местами метель. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывистый. Температура по области: ночью -9…-4 градуса, днем -6…-1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.