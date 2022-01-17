Великолукская детская городская больница завела аккаунт в Instagram

14:37, 17 января 2022, ПАИ

Великолукская детская городская больница завела аккаунт в Instagram: instagram.com/velikolukskaya_dgb.

Здесь подписчики смогут узнавать все новости о работе медучреждения и персонале больницы, задавать вопросы специалистам.

Детская городская больница в Великих Луках открыта в 1947 году. Сейчас здесь оказывают амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь детям из Великих Лук и девяти районов южной зоны Псковской области. Стационар находится по адресу: улица Софьи Ковалевской, 18/16. Поликлиника находится по адресу: улица Льва Толстого, 12.

