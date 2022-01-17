Великолукская студентка Елена Никитина стала третьей в общем зачете Кубка мира по скелетону

15:00, 17 января 2022, ПАИ

Великолукская студентка Елена Никитина стала третьей в общем зачете Кубка мира по скелетону. Об этом сообщили в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

На заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице она показала 11-й результат. А на этапах Кубка мира в этом сезоне Елена дважды брала золото и один раз бронзу.

По итогам восьми этапов Никитина набрала 1458 очков и стала третьей. Хрустальный глобус завоевала представительница Нидерландов Кимберли Бос (1600), второе место у австрийки Янины Флок (1481).

Елена Никитина является четырехкратной чемпионкой Европы, бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, трехкратным призером чемпионата мира.