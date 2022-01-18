1000 льготных занятий за год: Псковский образовательный центр «Вообразилия» подвёл итоги 2021 года

10:00, 18 января 2022, ПАИ

Директор Псковского центра образования и развития детей «Вообразилия» Олег Абрагам в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал об основных достижениях центра в минувшем году, а также поделился планами на 2022 год.

В центре занимаются педагогической коррекцией детей с проблемами здоровья (социально-педагогические и социально-коррекционные). Здесь с детьми работает логопед (от 3 лет), дефектолог (от 2 лет), олигофренопедагог (от 2 лет). Также для детей постарше есть программа подготовки к школе и репетиторство по различным предметам – от математики до английского языка. Малышам оказывают помощь в обучении, общем образовании, подготовке к школе, с ними проводят творческие мастер-классы.

Услуги оказываются платно, но в рамках социальных проектов, которые реализуются три-четыре раза в год, проводятся занятия и на льготной основе, благодаря партнёрам, грантам и за счёт средств организации. Олег Абрагам рассказал, что «Вообразилия» сотрудничает с несколькими благотворительными фондами, но отметил, что центр не занимается сборами благотворительных пожертвований от физических лиц.

«В прошлом году у нас прошли десятки тысяч занятий. На льготной основе мы провели в районе 1000 занятий – они или полностью бесплатные, или за минимальную оплату», - отметил Олег Абрагам.

«Вообразилия» также стала обладателем областного гранта. Помимо этого, центр участвовал в областном проекте «Продюсерский центр СО НКО» и попал в реестр исполнителей общественно полезных услуг, а также получил знак качества «ОКНО» (разработана в соответствии с требованиями российского законодательства, с учётом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

«В этом году мы планируем расширяться, поэтому ищем сотрудников, которые готовы к нам присоединиться», - добавил директор «Вообразилии».

АНО ДОЦРД «Вообразилия». Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01 номер 0001129.



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