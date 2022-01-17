Почти 940 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

15:18, 17 января 2022, ПАИ

939 507 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 246,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 404 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 834 260 случаев заболевания коронавирусом, 9 878 371 человек выздоровел, 321 990 – умерло.