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Общество

Почти 940 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

939 507 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 246,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 404 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 834 260 случаев заболевания коронавирусом, 9 878 371 человек выздоровел, 321 990 – умерло.

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