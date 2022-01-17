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В Псковском кремле проходят съёмки программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» на канале НТВ

Псковский музей принимает на своих площадках съемочную группу телеканала НТВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В Псковском кремле проходят съёмки программы «Мои университеты. Будущее за настоящим» телеканала НТВ. Съемочный процесс начался с интервью генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светланы Мельниковой.

Она рассказала о значении Псковского кремля - сердца Псковской земли, о великой святыне - мече князя Довмонта-Тимофея, о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря с домонгольскими фресками. А самое главное, о роли музея в осознании студентов ПсковГУ, псковичей и туристов - что есть Псков и что есть русский человек. Поскольку передача посвящена университетам, студенчеству, а учебный процесс студентов тесно связан с изучением псковского фольклора, на другом музейном объекте - Дворе Постникова - будет показан старинный обряд: святочный обход дворов с христославием и колядками.

Программа «Мои университеты. Будущее за настоящим» выйдет на телеканале НТВ в марте.

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