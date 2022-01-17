Анастасия Повторейко – об открытии клинической кафедры ПсковГУ: Больница получит квалифицированных специалистов

15:44, 17 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, в чём преимущество открытия клинической кафедры ПсковГУ на базе Псковской областной инфекционной больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Вводится процедура аккредитации специалистов. Имея на базе больницы кафедру, мы сможем проводить аккредитацию врачей у нас, а не в Москве и Петербурге, – отмечает главврач. – Также это даст нам возможность обучать клинических ординаторов на базе медучреждения. Больница обязуется принимать в своих стенах профессорско-преподавательский состав соответствующих кафедр, а также студентов ПсковГУ, которые будут изучать профильные дисциплины, в том числе практикуясь на пациентах».

Анастасия Повторейко подчеркнула, что благодаря новой университетской кафедре решается кадровый вопрос среди медицинского персонала.

«Как правило, каждая кафедра имеет при себе большое количество докторов и кандидатов наук соответствующего отделению профиля, следовательно, больница получит квалифицированных специалистов в лице сотрудников университета, а также ординаторов и студентов, наиболее талантливые из которых в будущем пополняют ряды врачей, – пояснила Анастасия Повторейко. – Таким образом, решается кадровый вопрос. Кроме того, больница также занимается научно-исследовательскими работами, которые в дальнейшем внедряются в клиническую практику. На протяжении всего 2021 года студенты ПсковГУ неоднократно обращались за накопленными архивными данными относительно коронавирусной инфекции при подготовке дипломных работ».

Добавим, клиническая кафедра института медицины и экспериментальной биологии будет оснащена учебной лабораторной комнатой по микробиологии, вирусологии; лаборантской и аудиторией для экспериментальной работы по этим предметам. Занятия на базе медучреждения начнутся во втором семестре, с 7 февраля этого года.