53 малыша родились в Пскове за неделю
53 малыша родились в Псковском перинатальном центре за минувшую неделю. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте учреждения.
В период с 10 по 16 января на свет в Пскове появились 25 девочек и 28 мальчиков. В новогодние выходные в перинатальном центре родилось 45 малышей: 22 девочки и 23 мальчика.
Недавно в Псковский перинатальный центр поступило новое оборудование для ультразвукового обследования, оно позволит псковичкам увидеть ребёнка в формате 3D или 4D.
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