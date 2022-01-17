53 малыша родились в Пскове за неделю

15:48, 17 января 2022, ПАИ

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53 малыша родились в Псковском перинатальном центре за минувшую неделю. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

В период с 10 по 16 января на свет в Пскове появились 25 девочек и 28 мальчиков. В новогодние выходные в перинатальном центре родилось 45 малышей: 22 девочки и 23 мальчика.

Недавно в Псковский перинатальный центр поступило новое оборудование для ультразвукового обследования, оно позволит псковичкам увидеть ребёнка в формате 3D или 4D.