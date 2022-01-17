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Восемь золотых наград завоевали самбисты региона на турнире в Великих Луках

Восемь золотых наград завоевали самбисты региона на турнире в Великих Луках. Об этом сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

В соревнованиях, посвященных памяти подвига Героя СССР А. Матросова, приняли участие спортсмены из 23 регионов России. Всего боролось 122 человека. Победителями в своих весовых категориях стали:

Самбо: Донгаг Менги, 58 кг, Псков; Максим Кондратьев, 71 кг, Великие Луки; Виктория Ордина, 54 кг, Псков; Анастасия Васильева, 59 кг, Псков.

Боевое самбо: Евгений Никитенков, 58 кг, Великие Луки; Магамедмедимин Динмагомедов, 64 кг, Псков; Кирилл Титов, 71 кг, Великие Луки; Виктор Кривченков, 88 кг, Великие Луки.

По итогам выступлений Максим Кондратьев, Анастасия Васильева и Кирилл Титов получат возможность стать мастерами спорта по самбо.

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