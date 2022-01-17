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Культура

«Крик» стал лидером в американском прокате и опередил нового «Человека-паука»

Пятая часть хоррор-франшизы «Крик» в дебютный уик-энд заработала около 30 млн долларов в американском прокате, обогнав фильм «Человек-паук: Нет пути домой», который ушел на вторую позицию с предполагаемым заработком в 26 млн долларов. Об этом сообщает «Афиша» со ссылкой на Collider.

В общем слэшер о маньяке Майкле Майерсе собрал в прокате 48 млн долларов, превысив производственный бюджет в 25 млн долларов.

В России «Крик» занимает третью строчку с кассой примерно в 90 млн рублей.

Действие пятого «Крика» разворачивается спустя 25 лет после того, как в американском городке Вудсборо произошла серия жестоких убийств. В очередном сиквеле хоррор-серии к своим ролям вернулись Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт. Режиссерами картины выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные по кровавому хоррору «Я иду искать».

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