Чем опасен «омикрон», обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области.
Заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова рассказали о статистике заболевших в регионе, специфике симптомов и течения болезни у заражённых новым штаммом «омикрон».
Для вас мы узнали:
- сотни человек заразились «омикроном» в Псковской области;
- никто из заболевших «омикроном» за пределы Псковской области не выезжал. Штамм в регион завезли на новогодних каникулах;
- треть заболевших омикрон-штаммом в Псковской области были привиты;
- «омикрон» особенно опасен для детей до четырёх лет;
- пик заболеваемости «омикроном» в Псковской области прогнозируется в феврале-марте;
- великолучан начнут тестировать на «омикрон» на этой неделе;
- вполне возможно, из-за «омикрона» придётся вводить дополнительные ограничения. Меры будут продумывать в зависимости от уровня заболеваемости;
- в Псковскую область поступило 16 600 экспресс-тестов на коронавирус;
- тест не определяет конкретный штамм коронавируса;
- 10 тысяч псковичей прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19;
- псковичам не рекомендуют крещенские купания в разгар пандемии.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
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