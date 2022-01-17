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Чем опасен «омикрон», обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова рассказали о статистике заболевших в регионе, специфике симптомов и течения болезни у заражённых новым штаммом «омикрон».

Для вас мы узнали:

  1. сотни человек заразились «омикроном» в Псковской области;
  2. никто из заболевших «омикроном» за пределы Псковской области не выезжал. Штамм в регион завезли на новогодних каникулах;
  3. треть заболевших омикрон-штаммом в Псковской области были привиты;
  4. «омикрон» особенно опасен для детей до четырёх лет;
  5. пик заболеваемости «омикроном» в Псковской области прогнозируется в феврале-марте;
  6. великолучан начнут тестировать на «омикрон» на этой неделе;
  7. вполне возможно, из-за «омикрона» придётся вводить дополнительные ограничения. Меры будут продумывать в зависимости от уровня заболеваемости;
  8. в Псковскую область поступило 16 600 экспресс-тестов на коронавирус;
  9. тест не определяет конкретный штамм коронавируса;
  10. 10 тысяч псковичей прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19;
  11. псковичам не рекомендуют крещенские купания в разгар пандемии.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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