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Общество

Развитие сети исправительных центров обсудили представители псковского УФСИН в комитете по труду Псковской области

В комитете по труду и занятости населения Псковской области состоялось рабочее заседание, в котором приняли участие представители УФСИН РФ по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Повестка дня рабочего совещания включала обсуждение задач по увеличению числа специализированных учреждений для отбывания наказания в виде принудительных работ – исправительных центров, а также вопросы трудоустройства осужденных к этому виду наказания, в том числе и на объектах различных предприятий.

В мероприятии приняли участие представители областной администрации, профильных комитетов, бизнес-омбудсмен. Пенитенциарное ведомство представляла старший инспектор группы по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Антропова.

В ходе встречи представитель УФСИН довела до собравшихся информацию об опыте функционирования первого в Псковской области исправительного центра, расположенного в Великих Луках, а также озвучила предстоящие планы на увеличение числа мест для осужденных к принудительным работам и создание участка исправительного центра в соседнем Усвятском районе.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся порядка и условий пребывания осужденных в исправительных центрах, а также критерии, предъявляемые к оборудованию помещений, где будут проживать и трудиться приговоренные к данному виду наказания.

По итогам заседания участники отметили, что встреча получилась продуктивной и информативной. Учитывая сказанное, должностные лица выразили уверенность в дальнейшем совместном взаимодействии и эффективном сотрудничестве.

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