Двух жителей Пскова и Великих Лук могут наказать за фиктивную регистрацию граждан

18:01, 17 января 2022, ПАИ

Псковская пенсионерка и великолучанин совершили преступление предусмотренное статьей 322.3 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Женщина 1952 года рождения фиктивно зарегистрировала по переулку Дачному и в доме на улице Красноармейской в Пскове восемь граждан Российской Федерации. Житель Великих Лук 1967 года рождения тоже осуществил фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации в доме по Зенцовскому проезду.

В связи с этим УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об ответственности, предусмотренной 322.3 статьей УК РФ: «Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».