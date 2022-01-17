«Красный город» разгромил «Гвардию» в чемпионате региональной Ночной хоккейной лиги

17:39, 17 января 2022, ПАИ

«Красный город» разгромил «Гвардию» в чемпионате региональной Ночной хоккейной лиги со счетом 10:0. Об этом сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

На льду в Пскове встретились лидер и аутсайдер чемпионата. Интриги не предполагалось. Счет был открыт уже на 13-й секунде. Шайбу забросил Денис Релин. Больше всего голов было в третьем периоде — 5. Хет-трик оформил нападающий Андрей Бородин.

В других матчах Ночной хоккейной лиги Псковской области «Беркут» (Псков) победил «Экспресс» (Великие Луки) 3:2. «Евро-Керамика» (Печоры) обыграла «Родину» 3:1.