«Красный город» разгромил «Гвардию» в чемпионате региональной Ночной хоккейной лиги
«Красный город» разгромил «Гвардию» в чемпионате региональной Ночной хоккейной лиги со счетом 10:0. Об этом сообщили в Федерации хоккея Псковской области.
На льду в Пскове встретились лидер и аутсайдер чемпионата. Интриги не предполагалось. Счет был открыт уже на 13-й секунде. Шайбу забросил Денис Релин. Больше всего голов было в третьем периоде — 5. Хет-трик оформил нападающий Андрей Бородин.
В других матчах Ночной хоккейной лиги Псковской области «Беркут» (Псков) победил «Экспресс» (Великие Луки) 3:2. «Евро-Керамика» (Печоры) обыграла «Родину» 3:1.
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Великолукская студентка Елена Никитина стала третьей в общем зачете Кубка мира по скелетону
Псковички завоевали пять призовых мест на открытом турнире города по фигурному катанию
Объявлены результаты соревнований в очередной возрастной группе по мини-футболу в Псковской области