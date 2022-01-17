Вторичное жилье в России подорожало за год на 19%

17:54, 17 января 2022, ПАИ

Вторичное жилье в крупных российских городах в среднем подорожало в 2021 году на 19% – до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала «Мир квартир».

«Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился к «вторичке», и там тоже начался схожий процесс», – сообщила пресс-служба портала.

По данным компании, в Московской области вторичное жилье подорожало в 2021 году на 42%, Севастополе – на 41%, Калининграде – на 39%, Ленинградской области – на 37%, Курске – на 37%, Улан-Удэ – на 36%, Иванове – на 35%, Чите – на 35%.

