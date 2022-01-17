В военный оркестр Пскова требуются музыканты

18:14, 17 января 2022, ПАИ

В военный оркестр ВДВ города Пскова на службу по контракту требуются музыканты, сообщает паблик «Музыканты Питера. Музыкальный СПб».

Требования: Наличие средне-специального образования (либо музыкальной школы) по классу духовых инструментов. Категория годности по здоровью «А» (годен к службе в ВДВ). Рассматриваются кандидаты женского пола для службы в военном оркестре.

Обязанности: Исполнение служебно-строевого репертуара, концертного репертуара.

Условия: Выслуга 1 год за 1.5 года. Выполнение программы прыжков с парашютом (4 прыжка в год). Надбавка за выполнение программы прыжков 50%. Надбавка за сдачу физо на высший балл 70%. Отпуск 45 суток. С выслугой лет количество суток отпуска увеличивается. При оформлении документов на служебное жильё, предоставляется служебное жильё. Для тех, кто снимает жильё - выплачивается поднаём.