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Спорт

На выходных прошёл Псковский открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022»

Турнир проводился с целью повысить мастерство спортсменов и популяризировать настольный теннис. Фото: «ВКонтакте»

На выходных прошёл открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Цель соревнований – популяризировать этот вид спорта и повысить мастерство спортсменов. Об этом ПАИ сообщил председатель городской Федерации настольного тенниса Юрий Сорокин. В чемпионате приняли участие почти 60 ребят из Пскова, Гдова, Печор, Порхова, а также из Великого Новгорода.

«Я  всячески поддерживаю подобные соревнования и оказал помощь в проведении чемпионата. Важно, что ребята показали высокий уровень игры и стремление работать на результат – выложились, что называется, по полной программе», – написал в соцсетях заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Итоги в абсолютном зачёте оказались следующими:
1. Марцеха Михаил (Псков).
2. Беляева Анастасия (Псков).
3. Филиппов Николай (Псков).

Юноши 2004-2006 годов рождения:
1. Филиппов Николай (Псков).
2. Марцеха Михаил (Псков).
3. Заплатин Данила (Псков).

Девушки 2004-2006 годов рождения:
1. Филипенкова Карина (Псков).
2. Зыкова Анастасия (Печоры).
3. Колосовская Ангелина (Псков).

Юноши 2007-2009 годов рождения:
1. Рузиев Рустам (Псков).
2. Морозов Павел (Дно).
3. Рудаков Матвей (Великий Новгород).

Девушки 2007-2009 годов рождения:
1. Беляева Анастасия (Псков).
2. Николова Вероника (Великий Новгород).
3. Бородачева Наталья (Великий Новгород).

Мальчики 2010 года рождения и моложе:
1. Ильин Владислав (Печоры).
2. Иванов Олег (Гдовский район).
3. Савельев Арсений (Псковский район).

Девочки 2010 года рождения и моложе:
1. Туз Алиса (Гдовский район).
2. Якубова Александра (Псков).
3. Иванова Алина (Гдовский район).

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