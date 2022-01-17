На выходных прошёл Псковский открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022»

19:50, 17 января 2022, ПАИ

На выходных прошёл открытый турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Цель соревнований – популяризировать этот вид спорта и повысить мастерство спортсменов. Об этом ПАИ сообщил председатель городской Федерации настольного тенниса Юрий Сорокин. В чемпионате приняли участие почти 60 ребят из Пскова, Гдова, Печор, Порхова, а также из Великого Новгорода.

«Я всячески поддерживаю подобные соревнования и оказал помощь в проведении чемпионата. Важно, что ребята показали высокий уровень игры и стремление работать на результат – выложились, что называется, по полной программе», – написал в соцсетях заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.



Итоги в абсолютном зачёте оказались следующими:

1. Марцеха Михаил (Псков).

2. Беляева Анастасия (Псков).

3. Филиппов Николай (Псков).



Юноши 2004-2006 годов рождения:

1. Филиппов Николай (Псков).

2. Марцеха Михаил (Псков).

3. Заплатин Данила (Псков).



Девушки 2004-2006 годов рождения:

1. Филипенкова Карина (Псков).

2. Зыкова Анастасия (Печоры).

3. Колосовская Ангелина (Псков).



Юноши 2007-2009 годов рождения:

1. Рузиев Рустам (Псков).

2. Морозов Павел (Дно).

3. Рудаков Матвей (Великий Новгород).



Девушки 2007-2009 годов рождения:

1. Беляева Анастасия (Псков).

2. Николова Вероника (Великий Новгород).

3. Бородачева Наталья (Великий Новгород).



Мальчики 2010 года рождения и моложе:

1. Ильин Владислав (Печоры).

2. Иванов Олег (Гдовский район).

3. Савельев Арсений (Псковский район).



Девочки 2010 года рождения и моложе:

1. Туз Алиса (Гдовский район).

2. Якубова Александра (Псков).

3. Иванова Алина (Гдовский район).