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Подворье Псково-Печерского монастыря опубликовало список богослужений на Крещение

Стало известно расписание богослужений на Крещение в Псково-Печерском монастыре. Фото: «ВКонтакте»

Подворье Псково-Печерского монастыря опубликовало список православных богослужений на Крещение.

18.01.2022, вторник. Предпразднство Богоявления. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный. Прп. Симеона Псково-Печерского.
08:00 – царские часы, изобрази́тельны. Великая вечерня в соединении с Божественной литургией свт. Василия Великого. Великое освящение воды (Великая агиасма).
13:00 – молебен на всякую потре́бу.
22:00 – бденная служба праздника Крещения Господня (Богоявления).

19.01.2022, среда. Святое Просвещение (Богоявление). Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
00:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды (Великая агиасма).
09:00 – поздняя Божественная литургия. Великое освящение воды (Великая агиасма).
13:00 – праздничный молебен.
17:00 – девятый час. Великая вечерня праздника совершается в соединении со славословной службой Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20.01.2022, четверг. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
08:00 – славосло́вная у́треня, часы.
09:00 – Божественная литургия.
13:00 – молебен на всякую потребу.
17:00 – служба святых не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой попразднства Богоявления.

21.01.2022, пятница. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозеви́та, прп. Домни́ки.
09:00 – Божественная литургия.
13:00 – молебен о страждущих недугом винопития и наркомании.
17:00 – служба мч. Полие́вкта не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой попразднства Богоявления.

22.01.2022, суббота по Просвещении (Богоявлении). Попразднство Богоявления. Мч. Полие́вкта, свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
09:00 – Божественная литургия.
10:30 (сразу же после службы) – молебен о прекращении морового поветрия.
17:00 – служба свт. Григория, еп. Ни́сского, не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой попразднства Богоявления и воскресной службой Октоиха.

23.01.2022, воскресенье. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й. Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Ни́сского, свт. Феофана, Затворника Вы́шенского.
07:00 – ранняя Божественная литургия.
09:00 – Божественная литургия. Лития.
17:00 – служба прп. Феодосия Великого, общих жити́й начальника, полиеле́йная, совершается вместе со службой попразднства Богоявления.

«Призываем всех из любви и заботы о ближнем:

  • при входе в храм надевайте, пожалуйста, маску и обрабатывайте руки,
  • соблюдайте безопасную дистанцию 1,5-2 м, молясь на богослужении, подходя к исповеди, причастию, к запивке или к свечному прилавку.

Всех, кто чувствует признаки недомогания, призываем остаться для молитвы дома», – обратились к прихожанам священнослужители.

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