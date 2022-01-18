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Общество

В Африке обнаружили древнейшую в истории человечества «социальную сеть»

Археологи из Института науки об истории человечества имени Макса Планка обнаружили доказательства существования в Восточной и Южной Африке социальной сети. Она существовала примерно 50 000 лет тому назад. Для общения homo sapiens использовали бусинки, изготовленные из скорлупы яиц страусов, пишет «Российская газета».

Ученые Дженнифер Миллер и Иминь Ван пришли к выводу, что исследуемые ими бусины являются составным элементом социальной сети протяженностью 3000 километров.

«За все 50 000 лет, которые мы исследовали, это единственный период, когда характеристики бусин одинаковы», - считает Иминь Ван.

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