Специалисты связали климатические изменения с низкой фертильностью и пороками у детей

08:13, 18 января 2022, ПАИ

Учёные разных стран продемонстрировали, что климатический кризис плохо влияет на здоровье плода, младенцев и детей младшего возраста. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на шесть исследований, опубликованных в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Специалисты из Израиля проанализировали 200 тысяч рождений и обнаружили, что повышенная температура воздуха в ночное время связана с быстрым набором веса у младенцев и высоким риском ожирения в более позднем возрасте. Австралийские ученые показали, что жара также способствует преждевременным родам, которые могут обернуться хроническими проблемами со здоровьем и увеличением числа госпитализаций детей. Риск преждевременных родов увеличивается на 16 процентов у тех, кто проживал в самых жарких местах штата Новый Южный Уэльс.

Калифорнийские ученые рассмотрели два миллиона рождений и выяснили, что дым от лесных пожаров, которые становятся все более частыми на фоне глобального потепления, удваивает риск серьезных врожденных дефектов (например, гастрошизиса) при воздействии на организм матери за месяц до зачатия. Обзор 68 исследований показал, что сжигание ископаемого топлива, которое является причиной климатических изменений и загрязняет воздух, связано с понижением фертильности и пороками развития — низкой массой тела новорожденных и мертворождением.

Согласно результатам датского исследования, даже небольшое увеличение загрязнения воздуха до уровней, считающихся в Европейском союзе безопасными, приводит к снижению зачатия примерно на восемь процентов.