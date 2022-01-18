Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты связали климатические изменения с низкой фертильностью и пороками у детей

Учёные разных стран продемонстрировали, что климатический кризис плохо влияет на здоровье плода, младенцев и детей младшего возраста. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на шесть исследований, опубликованных в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Специалисты из Израиля проанализировали 200 тысяч рождений и обнаружили, что повышенная температура воздуха в ночное время связана с быстрым набором веса у младенцев и высоким риском ожирения в более позднем возрасте. Австралийские ученые показали, что жара также способствует преждевременным родам, которые могут обернуться хроническими проблемами со здоровьем и увеличением числа госпитализаций детей. Риск преждевременных родов увеличивается на 16 процентов у тех, кто проживал в самых жарких местах штата Новый Южный Уэльс.

Калифорнийские ученые рассмотрели два миллиона рождений и выяснили, что дым от лесных пожаров, которые становятся все более частыми на фоне глобального потепления, удваивает риск серьезных врожденных дефектов (например, гастрошизиса) при воздействии на организм матери за месяц до зачатия. Обзор 68 исследований показал, что сжигание ископаемого топлива, которое является причиной климатических изменений и загрязняет воздух, связано с понижением фертильности и пороками развития — низкой массой тела новорожденных и мертворождением.

Согласно результатам датского исследования, даже небольшое увеличение загрязнения воздуха до уровней, считающихся в Европейском союзе безопасными, приводит к снижению зачатия примерно на восемь процентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

18 января 2022

Эксперт рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса для подростков
18 января 2022

Более 331 млн человек в мире заразились COVID-19
18 января 2022

Шесть деревень в Пыталовском районе остаются без света

18 января 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова
18 января 2022

До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове
18 января 2022

Что можно и что нельзя делать в Крещенский сочельник
18 января 2022

О несопоставимом, непознаваемом и военной хитрости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
17 января 2022

В Псковской области побывал десант социологов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...