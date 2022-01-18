Бутерброды с маслом и сыром на завтрак опасны для здоровья

07:51, 18 января 2022, ПАИ

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья, пишет РИА Новости.

На своей странице в инстаграме врач отметил, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. В итоге есть риск развития панкреатита, поскольку при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.

Такой перекус способен навредить сердечно-сосудистой системе. «Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», — отметил медик.

Но, по его словам, вовсе отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно: главное в рационе — сочетать животную пищу с растительной.

