ООН призвала весь мир готовиться к новой пандемии

23:55, 17 января 2022, ПАИ

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир готовиться к следующей пандемии, сообщает Lenta.ru.

Антониу Гутерреш также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях. Как указал Гутерреш, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин.

Он напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40 процентов населения планеты к концу 2021 года и 70 процентов – к средине 2022-го. Гутерреш признал, что человечество ещё далеко от этих целей.