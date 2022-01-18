Девятилетняя девочка попала под колёса Chevrolet Lacetti в Невеле
Девятилетняя девочка попала под колёса Chevrolet Lacetti в Невеле. Ребёнок отделался ушибами, но тем не менее медики всё равно приняли решение о госпитализации. Об этом сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».
Сообщается, что ДТП произошло у дома №11б на Гвардейской улице. Водитель Chevrolet направлялся на работу и, поворачивая со двора на дорогу, на пешеходном переходе не заметил девочку, которая переходила улицу.
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