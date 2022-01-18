Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова

09:08, 18 января 2022, ПАИ

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Жители двух улиц Пскова 18 января могут временно остаться без воды, сообщили в Горводоканале.

Отключение водоснабжения возможно в домах №79 и 81 на улице Коммунальной и в доме №30 на улице Рокоссовского, связано оно с проведением ремонтных работ.