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Об особенностях распространения и течения «омикрона» рассказали в Роспотребнадзоре

Об особенностях распространения и течения штамма «омикрон» рассказали в Роспотребнадзоре. Информация опубликована на сайте ведомства.

В частности, у штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса (в среднем 6-8 дней). Кроме того, «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

«Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ», – добавили в Роспотребнадзоре.

Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания. В зону риска входят пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с предыдущими штаммами «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми, отметили в Роспотребнадзоре.

Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих. В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих: мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

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