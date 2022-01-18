Шесть деревень в Пыталовском районе остаются без света
Шесть деревень в Пыталовском районе остаются без электроэнергии по состоянию на 8:00 из-за непогоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь».
В редакцию газеты позвонила жительница Гавровской волости и сообщила, что без света с 17 января остаются деревни Котоново, Зили, Коровск, Потреши, Карелы, Заболотье.
По информации, полученной от ЕДДС Пыталовского района, без света находятся 42 населённых пункта, 335 человек. Для устранения последствий и восстановления электроснабжения работают 5 бригад, в них задействованы 22 человека и 5 единиц техники.
Напоминаем, сообщить об отключении света можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.
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