Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

09:41, 18 января 2022, ПАИ

Стоимость нефти марки Brent впервые за семь лет превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На европейской бирже ICE Futures цена мартовского фьючерса на нефть этой марки выросла на 0,9 %, до 87,22 доллара за баррель. Это самый высокий уровень с октября 2014 года.

Цена на нефть растёт с начала января, аналитики ожидают 90-100 долларов за баррель нефти в третьем квартале года или позже на фоне роста спроса на топливо.