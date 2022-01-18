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Общество

Эксперт рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса для подростков

Более 1 200 подростков, участвующих в исследовании, уже завершили вакцинацию от коронавируса специализированной вакциной «Спутник М». Об этом 18 января рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам медика, начали курс вакцинации уже более половины участников исследования. «Сегодня половина запланированной работы проведена – более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Всё это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием», – рассказал Османов,.

Он отметил, что третья фаза клинического исследования вакцины началась в Москве в ноябре 2021 года. «На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки», — отметил он.

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