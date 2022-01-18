Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

09:45, 18 января 2022, ПАИ

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19, пишет РИА Новости.

К бессрочным противопоказаниям отнесли: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания: острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии; острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.