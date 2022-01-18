Запрет на регистрационные действия побудил порховскую организацию погасить долг
В ОСП Порховского района на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении юридического лица, имеющего задолженность в размере 133 тысяч рублей в пользу федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
Судебные приставы вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника – юридического лица. Постановление судебного пристава о запрете регистрационных действий побудило руководителя организации погасить долг.
Все ограничительные меры в отношении организации сняты. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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