Запрет на регистрационные действия побудил порховскую организацию погасить долг

09:50, 18 января 2022, ПАИ

В ОСП Порховского района на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении юридического лица, имеющего задолженность в размере 133 тысяч рублей в пользу федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Судебные приставы вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника – юридического лица. Постановление судебного пристава о запрете регистрационных действий побудило руководителя организации погасить долг.

Все ограничительные меры в отношении организации сняты. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.