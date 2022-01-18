Более 980 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

10:08, 18 января 2022, ПАИ

980 253 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 247,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 324 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 834 260 случаев заболевания коронавирусом, 9 878 371 человек выздоровел, 321 990 – умерло.