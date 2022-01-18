Из-за возвращения гриппа Европу ждёт твиндемия

10:20, 18 января 2022, ПАИ

Из-за жёстких ограничений прошлой зимой в Европе практически полностью исчез вирус гриппа, однако в этом году он возвращается гораздо более быстрыми темпами, пишет РБК. Этот процесс вызывает опасения по поводу двойной эпидемии, или твиндемии, тем более что в этом году циркулирует наиболее опасный для пожилых людей штамм вируса гриппа H3A.



По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), с середины декабря вирусы гриппа циркулируют в Европе с более высокой, чем ожидалось, скоростью. В декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло, достигнув пика в 43 больных на последней неделе года. Это значительно ниже уровня, который был до пандемии, например, в 2018 году число еженедельных случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии достигало более 400. Но это больше, чем в прошлом году, когда за весь декабрь в отделении интенсивной терапии был зарегистрирован только один случай гриппа.



Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который может затянуться до лета, сообщил Reuters главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен. «Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — сказал он.



Твиндемия может оказать чрезмерное давление на и без того перегруженные системы здравоохранения, говорится в отчете ECDC. Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения Франции на прошлой неделе, в трех регионах страны, включая парижский регион, наблюдается эпидемия гриппа. Другие находятся в предэпидемической фазе. В этом сезоне во Франции уже зарегистрировано 72 серьезных случая заболевания гриппом с шестью смертельными исходами.



