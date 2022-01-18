Псковичей призывают использовать светоотражатели

10:24, 18 января 2022, ПАИ

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призывают пешеходов обезопасить себя и использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

«Ухудшение погодных условий, раннее наступление сумерек, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега – все это создает условия недостаточной видимости для водителей транспортных средств», - отметили в комитете.

Кроме того, нужно уделить особое внимание юным участникам дорожного движения, обеспечить их фликерами.

«Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя», - пояснили в комитете по транспорту.