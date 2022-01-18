Более 64 млрд рублей потратили россияне на лекарства от COVID-19
Более 64 млрд рублей потратили россияне в прошлом году на лекарства для лечения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора маркировки Центра развития перспективных технологий.
Отмечается, что всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендуемых при лечении COVID-19.
Больше всего денег россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей). Также популярностью пользовались иммуномодулятор интерферон альфа-2B (7,2 млрд рублей), фавипиравир (2,9 млрд рублей), дексаметазон (1 млрд рублей) и метилпреднизолон (800 млн рублей).
Среди регионов больше всего на покупку лекарств от коронавируса потратили жители Москвы и области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей).
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