Более 64 млрд рублей потратили россияне на лекарства от COVID-19

10:38, 18 января 2022, ПАИ

Более 64 млрд рублей потратили россияне в прошлом году на лекарства для лечения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора маркировки Центра развития перспективных технологий.

Отмечается, что всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендуемых при лечении COVID-19.

Больше всего денег россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей). Также популярностью пользовались иммуномодулятор интерферон альфа-2B (7,2 млрд рублей), фавипиравир (2,9 млрд рублей), дексаметазон (1 млрд рублей) и метилпреднизолон (800 млн рублей).

Среди регионов больше всего на покупку лекарств от коронавируса потратили жители Москвы и области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей).