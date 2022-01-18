С 19 по 20 января отключат воду на некоторых улицах в Себеже

10:41, 18 января 2022, ПАИ

19 января с 9:00 до 20 января 17:00 будет приостановлено водоснабжение на некоторых улицах Себежа в связи с ремонтными работами по прокладке новой водопроводной сети, расположенной на улице Кирова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Призыв» со ссылкой на МУП «Райводоканал» Себежского района.

Будет произведено отключение холодного водоснабжения на следующих улицах: Кирова, Горная, Новая, Чапаева, Шоссейная, Бр. Боровковых, Фурманова, Партизанская, Первомайская, пер. Первомайский, д. Новоселье, ул. Лесная, ул. Зелёная.

Кроме того, будет ограничен проезд на следующих улицах: переулок Шоссейный — улица Кирова и улица Новая — улица Кирова.

По предварительным заявкам, поступившим на телефон 35-424 в МУП «Райводоканал», может быть организован подвоз воды.