Единый реестр объектов нематериального культурного наследия создадут в Псковской области

10:58, 18 января 2022, ПАИ

Единый реестр объектов нематериального культурного наследия создадут в Псковской области. Соответствующий приказ регионального комитета по культуре опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В документе отмечается, что реестр представляет собой единую систему записей о составе, характеристиках объектов нематериального культурного наследия Псковской области.

Объект нематериального культурного наследия – обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, не имеющие индивидуального авторства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, передаваемые от поколения к поколению, постоянно воссоздаваемые сообществами и группами в зависимости от их окружающей среды, их взаимодействия с природой и их истории, формирующие у них чувство самобытности и преемственности, содействующие тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека и свидетельствующие о культурном разнообразии народов Псковской области, представляющие историческую и культурную значимость, уточняется в документе.

Пользователями реестра могут быть любые юридические и физические лица, заинтересованные в информации. Реестр создаётся в целях сохранения и популяризации объектов нематериального культурного наследия Псковской области, учёта имеющихся в Псковской области зафиксированных объектов нематериального культурного наследия, оптимизации возможностей выявления, поиска, отбора, систематизации, навигации по имеющимся в записи объектам традиционной народной культуры, обеспечения доступа к информации об имеющихся в Псковской области зафиксированных объектах нематериального культурного наследия.

Уполномоченным органом по формированию реестра определён Псковский областной центр народного творчества.