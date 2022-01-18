Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На умные расходы: РСХБ подарит новым владельцам «детских» карт по 500 рублей

Россельхозбанк запустил акцию для владельцев «детских» дебетовых карт Visa: они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении покупок по ней с использованием смартфона или иного устройства с функцией бесконтактной оплаты.

Участниками акции могут стать подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оформившие в банке карту Visa. Чтобы получить «бонусные» 500 рублей, им необходимо совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022 года.

Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты.

«В современном мире финансовая грамотность – это необходимый навык, особенно для подрастающего поколения. Дебетовые карты для подростков позволяют им научиться разумно распоряжаться своими финансами, а родителям упрощают процесс выделения карманных денег и контроля за тратами детей. При этом СВОЯ карта – это полноценный продукт, здесь все по-взрослому. Ею юные владельцы могут рассчитываться в безналичном формате в магазинах, кафе, общественном транспорте, пользоваться преимуществами программы лояльности «Урожай» с кешбэком до 15%, отслеживать свои операции в мобильном банке. Карта будет всегда под рукой в смартфоне, брелоке или другом устройстве, поддерживающем функцию бесконтактной оплаты, а значит, этими сервисами тоже нужно уметь пользоваться. Именно на развитие этого умения и направлена наша акция», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

18 января 2022

1,5 тысячи жителей Себежского района остаются без света
18 января 2022

Алексей Кузьмин поздравил земляков с Днем освобождения Великолукского района
18 января 2022

Соблюдение социальной дистанции будет обязательным во время крещенских купаний в Псковской области
18 января 2022

С 19 по 20 января отключат воду на некоторых улицах в Себеже

18 января 2022

Более 980 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
18 января 2022

1000 льготных занятий за год: Псковский образовательный центр «Вообразилия» подвёл итоги 2021 года
18 января 2022

Псковский музей-заповедник вошел в число лучших в России по посещаемости
18 января 2022

Эксперт рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса для подростков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...