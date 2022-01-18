За рекламные письма псковскому магазину электроники грозит штраф в полмиллиона рублей

11:15, 18 января 2022, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области подтвердил законность двух решений антимонопольной службы о признании рекламы, которую рассылали гипермаркет электроники «М.Видео» и ООО «Рафако Импорт», ненадлежащей, так как она была распространена без согласия абонентов. Об этом сообщает пресс-служба псковского УФАС.

Компания «Рафако» приглашала псковичей на открытие салона в Пскове, завлекая подарками и скидками.

Магазин направлял по электронной почте рекламные сообщения о предложениях магазина, акциях и новинках. При этом компания заявляла, что адресат получал карту лояльности в 2010 году и при заполнении анкеты дал свое согласие на получение рекламы на свой e-mail. Однако доказать факт заполнения анкеты и получения карты заявителем в «М.Видео» не смогли, так как бумажные анкеты на протяжении длительного срока не хранятся.

Теперь обеим компаниям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.