Пенсионерка пострадала в результате наезда автомобиля в Пскове

11:25, 18 января 2022, ПАИ

Пенсионерка пострадала в результате наезда автомобиля в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 18 января, в 7:50 на улице Некрасова, 31 43-летний водитель автомобиля «Форд фокус» совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в травмпункт с предварительным диагнозом ушиб таза и отпущена домой после оказания помощи. Водитель на момент аварии был трезв.