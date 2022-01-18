Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончалось ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1 361 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 154 случая COVID-19 (139 — за прошедшие сутки). 69 039 пациентов вылечились от коронавируса, из них 85 — за минувшие сутки.
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