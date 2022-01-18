«Я не могу иначе»: творческий вечер Натальи Александровой состоится в Пскове

11:54, 18 января 2022, ПАИ

12 февраля в большом зале Псковской областной филармонии состоится творческий вечер Натальи Александровой, вокалистки ансамбля русской музыки «Псков». В вечере, получившем название «Я не могу иначе», принимает участие ансамбль «Псков» под руководством Ольги Алексеевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Организаторы уверяют, что Наталья Александрова давно покорила псковичей своим удивительным тембром голоса. В сольных программах в ее исполнении под звуки гитары звучат русские и цыганские романсы, песни, ретрошлягеры, джаз, строгие песни военных лет, частушки, духовные песнопения.

В сопровождении ансамбля «Псков» прозвучат русские народные, авторские патриотические песни, а также песни псковского композитора Николая Мишукова, песни на музыку Николая Добронравова, Виктора Темнова и песни военных лет. В сопровождении струнного квартета и инструментального трио прозвучат классические романсы из репертуара Петра Лещенко, Александра Вертинского, Изабеллы Юрьевой, Новеллы Матвеевой и других известных исполнителей, а также старинные романсы.

Начало концерта «Я не могу иначе» в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.