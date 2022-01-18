Свыше 32 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

11:55, 18 января 2022, ПАИ

32 516 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса, из них 208 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент первым компонентом вакцины в регионе привились 272 813 человек (за сутки — 809), вторым — 272 146 (за сутки — 506). Использовано 82,8% поступившей в область вакцины.

Глава региона отметил, что штамм «омикрон» распространяется достаточно быстро. Поэтому сейчас крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и осложнений.