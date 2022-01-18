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Как согреться после купания в проруби

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться, совершив обряд омовения. Но в климатических условиях Псковской области погружение в ледяную воду является стрессом для организма, поэтому к крещенскому купанию следует подготовиться. Об этом напоминают в региональном ГУ МЧС.

«Не идите окунаться в прорубь голодными. Лучше поесть за пару часов до. Уделите особое внимание одежде – она должна быть не только теплой, но и удобной: легко и быстро расстегиваться, чтобы после выхода из воды вы не замерзли. Обувь должна быть нескользкой и легкоснимаемой. Не забудьте надеть шапку сразу после окунания. Хорошо прихватить с собой и резиновый коврик, на котором вы будете переодеваться», - советуют спасатели.

Сразу после купания нужно согреть организм, это поможет избежать переохлаждения. Чтобы согреться, нужно как следует растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье (обязательно из натуральных, дышащих тканей) и выпить горячий чай. Употребление алкоголя, как до, так и после купания, крайне опасно для здоровья. Алкоголь не греет. Он вызывает лишь временное расширение сосудов, которое дает ощущение тепла. Кроме того, это и дополнительная нагрузка на сердце. Такого «двойного» удара организм может не выдержать.

При первых признаках переохлаждения – ознобе, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необходимо немедленно оказать помощь. При легкой степени переохлаждения рекомендуется выполнить интенсивные физические упражнения. В случае среднего и тяжелого переохлаждения – растереть шерстяной тканью, сделать массаж всего тела. Затем тепло одеть, уложить в кровать. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.

«При плохом самочувствии после купания немедленно обращайтесь к сотрудникам МЧС или дежурной медицинской бригаде. Берегите себя, прислушивайтесь к своему организму, и тогда купание в иордани принесёт только здоровье и радость», - советуют специалисты.

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