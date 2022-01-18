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Общество

На 80% выполнены общестроительные работы на заводе «Титан-Полимер»

Общестроительные работы на площадке завода «Титан-Полимер» выполнены на 80%. Об этом сообщил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Руководитель «Титан-Полимера» отметил, что минувший год был достаточно насыщенным, и добавил, что строительство завода набрало неплохой темп.

«Сейчас идёт строительство сетей. Строительство производственного корпуса выходит на финишную прямую. Сейчас рабочие настраивают оборудование. Думаю, что мы этот ход не сбавим и в 2022 году завод запустим», — подчеркнул он.

Руководитель предприятия отметил, что общестроительные работы выполнены на 80%, оборудование собрано на 75-80%, инфраструктура готова на 75%. На сегодняшний день в строительство завода инвестировано более 7,5 млрд рублей.

Влияние на динамику стройки оказал рост цен на металлические изделия, электротехническую продукцию и связанные с ними работы.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» добавил, что пандемия не повлияла на поставку оборудования из-за рубежа. Благодаря своевременной оплате контрактов импортное оборудование поставили в срок, разместили на складах предприятия, большая часть уже была смонтирована.

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