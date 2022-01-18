Псковичи могут купить квартиру на Завеличенской, 24 по военной ипотеке
«Псковжилстрой» предлагает приобрести квартиру в доме № 24 на улице Завеличенской с использованием военной ипотеки.
Представитель застройщика в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметила, что дом аккредитован в Промсвязьбанке под военную ипотеку. Квартиры различных планировок предлагают по ставке от 5,85% годовых и с первоначальным взносом от 15%.
Для псковичей предлагают как уютные студии, так и однокомнатные квартиры, а также просторные двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры. Помимо этого, есть двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры для людей с ограниченными возможностями. Квартиры будут сдаваться под предчистовую отделку, полы помещений выровнены цементно-песчаной стяжкой, а стены – штукатуркой.
Особенность дома в том, что он представляет собой «кокон», утепленный каменной ватой в два слоя. Это исключает продувание и обладает паропроницаемостью.
Во дворе для жильцов будут доступны спортивные и игровые площадки, просторная парковка для 99 автомобилей. Въезд во внутренний двор будет оборудован так, что въехать смогут только автомобили экстренных служб. Рядом с домом расположены детский сад на 140 мест, современная школа, большой торговый центр, продуктовый гипермаркет и строительный магазин.
По всем вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф. Подробную информацию по условиям военной ипотеки необходимо уточнить у банка-партнёра.
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