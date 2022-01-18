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Культура

Два объекта бывшего монастырского подворья реставрируют в Пскове

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В Пскове ведутся ремонтно-реставрационные работы архиерейского дома и надвратного корпуса бывшего подворья Псково-Печерского монастыря (ныне епархиальное управление). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«В настоящий момент завершены научно-проектные работы и начаты ремонтно-реставрационные работы по архиерейскому дому и надвратному корпусу, – отметили в АНО. – По церкви Одигитрии продолжается разработка проекта по реставрации и приспособлению под современное использование».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В организации отметили, что восстановление исторического облика всего комплекса бывшего подворья является важной задачей. «Это несомненно придаст благоприятные условия для развития города и вызовет определённый интерес у местных жителей и туристов, посещающих Псков», – подчеркнули в АНО.

Отметим, что в годы немецко-фашистской оккупации бывшее подворье использовалось как госпиталь для пленных красноармейцев. С 1945 по 1958 год комплекс, переживший пожар, был приспособлен под туберкулёзный диспансер. Впоследствии, вплоть до 2016 года, здесь размещался онкологический диспансер. Только в 2016 году, после перевода диспансера в новое специальное здание, Псково-Печерское подворье было передано в ведение Псковской епархии для использования по первоначальному назначению.

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