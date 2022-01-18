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Общество

Рекомендации по наращиванию темпов вакцинации получило руководство Невельского и Усвятского районов

17 января первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова по поручению главы региона Михаила Ведерникова посетила с рабочим визитом Невельский район. Здесь состоялось заседание межмуниципального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 с участием руководства Усвятского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Основной целью визита стал контроль мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. В обсуждении приняли участие заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Анна Митюшкина и представитель территориального Управления Роспотребнадзора.

Вера Емельянова поговорила со специалистами об эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах, возникающих в муниципалитетах. Анализу подверглись и системы работы по вакцинации населения. Невельский район занимает пятое место в регионе по числу выявленных с начала пандемии случаев COVID-19. Уровень вакцинации находится ниже целевых показателей — 50,6% от плана. Усвятский район также в антилидерах по уровню вакцинации населения — 46,4%.

Представителям муниципальных властей и районных учреждений здравоохранения был дан ряд рекомендаций и поручений в части контроля над соблюдением противовирусных требований, а также по организации прививочной кампании на местах.

Вера Емельянова подчеркнула, что процесс вакцинации необходимо сделать максимально доступным. Особый акцент следует сделать на выездных формах работы прививочных пунктов. Кроме того, необходимо организовать подвоз граждан из отдаленных деревень. Для работы с пожилыми гражданами рекомендовано задействовать волонтерский корпус. Отдельное внимание первый вице-губернатор поручила обратить на проведение разъяснительной работы с населением, чтобы жители муниципалитетов понимали, насколько важно защитить себя и своих близких от опасного заболевания. Особенно это актуально в период распространения нового штамма «омикрон».

В завершение Вера Емельянова подчеркнула, что планы организации прививочной кампании в муниципалитетах должны соблюдаться неукоснительно, а регион со своей стороны готов оказать районам необходимую поддержку.

В настоящее время в Псковской области уровень вакцинации от COVID-19 составляет более 67% от установленного показателя. Первым компонентом вакцины привито почти 273 тысячи человек. Ревакцинировано более 32,5 тысячи жителей региона.

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