Каршеринг стал популярен в Пскове

12:48, 18 января 2022, ПАИ

В Пскове услуга каршеринга (проката автомобилей) пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Об этом заявили в компаниях Rentcar-pskov, «Прокат Псков», пишет издание «Аргументы и Факты. Псков».

По словам представителей фирм, бывают дни, когда все машины находятся в аренде. Услугой пользуются три группы клиентов: временно оставшиеся без автомобиля псковичи, туристы и просто россияне, приехавшие в Псков по рабочим делам.

В компаниях отметили, что туристы в среднем берут напрокат автомобили на три или семь дней. Псковичи же арендуют транспорт для поездок в отпуск, в том числе и дальних. Издание отмечает, что на самые длительные периоды автомобили в аренду берут приезжающие в регион по работе люди, срок аренды в этом случае доходит до нескольких месяцев.