Скейт-парк построят на пустыре в районе улиц Владимирской и Никольской в Пскове

12:50, 18 января 2022, ПАИ

Скейт-парк построят на пустыре в районе улиц Владимирской и Никольской в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

«Это пустая территория в данный момент, никак не обустроенная, находится на берегу Великой. Благодаря жителям района часть территории была обустроена, но люди обращались в наш адрес, чтобы обустроить её еще больше», - пояснил Борис Елкин. По его словам, сейчас планируется продолжение благоустройства в сторону реки Великой от Никольской улицы. В конце 2021 года был разыгран контракт, но из-за рано выпавшего снега работы пришлось приостановить. Работы продолжатся весной.

Борис Елкин уточнил, что на участке вырублены кусты, вся территория спланирована. Там планируется посадить аллею, создать скейт-парк вблизи Никольской, 5 - контракт на проведение работ уже разыгран.

«Мы считаем, что это место очень перспективно и будет полезно для жителей Завеличья, чтобы они проводили здесь время», - заявил глава администрации города. Он подчеркнул, что местные жители развивают территорию, посадили деревья, сделаны скамейки, прогулочная зона, установлены футбольные ворота, есть воркаут-площадка.